अलवर में स्कूल छात्र का दिनदहाड़े किडनैप, SUV सवार बदमाशों ने बेरहमी से पीटकर नाले में फेंका

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अलवर शहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब स्कूली बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। शहर के एक थाना इलाके में दिनदहाड़े एक 16 वर्षीय छात्र के किडनैपिंग और मारपीट की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने न सिर्फ छात्र को जबरन गाड़ी में डाला, बल्कि लाठी-डंडों और लात-घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने पीड़ित छात्र की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित छात्र ने पुलिस को दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह मंगलवार (7 जुलाई) को रोज की तरह सुबह स्कूल गया था। दोपहर करीब 12:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने एक दोस्त को साइकिल या बाइक से एक पार्क के सामने छोड़ रहा था। इसी दौरान वहां अचानक काले रंग की एक एसयूवी (SUV) आकर रुकी। गाड़ी में से तीन नामजद युवक उतरे और छात्र को जबरन खींचकर गाड़ी के अंदर डाल लिया।
बदमाशों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। छात्र को किडनैप करने के बाद आरोपी सबसे पहले उसे भूगोर इलाके की तरफ ले गए। वहां से आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर रूपबास पुलिया के पास ले आए। पीड़ित के मुताबिक, वहां पहले से ही एक ग्रे रंग की कार खड़ी थी, जिसमें से एक और युवक लाठी-डंडा लेकर उतरा। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर छात्र को लात-घूंसों और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वे छात्र को जान से मारने की लगातार धमकी देते रहे।
बेरहमी से मारपीट करने के बाद जब आरोपियों का मन भर गया, तो उन्होंने छात्र को पास के ही एक नाले में धक्का दे दिया और मौके से रफूचक्कर हो गए। घायल और डरा हुआ छात्र किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ दो बार मारपीट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिससे उनके हौसले बढ़े हुए थे।
वारदात के बाद परिजन पीड़ित छात्र को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र का मेडिकल मुआयना कराया। मेडिकल रिपोर्ट में छात्र के हाथ, पैर, घुटने और कान के पास चोट के निशान मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं।
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