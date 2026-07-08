अलवर में स्कूल छात्र का दिनदहाड़े किडनैप, SUV सवार बदमाशों ने बेरहमी से पीटकर नाले में फेंका

बदमाशों की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। छात्र को किडनैप करने के बाद आरोपी सबसे पहले उसे भूगोर इलाके की तरफ ले गए। वहां से आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर रूपबास पुलिया के पास ले आए। पीड़ित के मुताबिक, वहां पहले से ही एक ग्रे रंग की कार खड़ी थी, जिसमें से एक और युवक लाठी-डंडा लेकर उतरा। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर छात्र को लात-घूंसों और डंडों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वे छात्र को जान से मारने की लगातार धमकी देते रहे।