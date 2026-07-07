Alwar News: परीक्षा रूम में मोबाइल से नकल, CCTV और टीचर के सामने छात्र ने बनाई रील

अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में इतिहास विषय की परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। इसका वीडियाे वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र बेखौफ होकर यह कहता नजर आ रहा है कि आंधी आए या तूफान, हम नहीं दबने वाले। खास बात यह है कि परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वीक्षक की उपस्थिति के बावजूद नकल होना कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है।



दरअसल, अलवर के कला कॉलेज में चतुर्थ सेमेस्टर के इतिहास विषय की परीक्षा हो रही थी। इसमें एक परीक्षा कक्ष में छात्र खुलेआम मोबाइल फोन के जरिए प्रश्नों के उत्तर खोजकर उत्तर पुस्तिका में लिखते दिखाई दिए। जिस कक्ष का वीडियो सामने आया है, वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और परीक्षा की निगरानी के लिए वीक्षक भी मौजूद थे। इसके बावजूद छात्र बिना किसी भय के मोबाइल का उपयोग करते रहे।