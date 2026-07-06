Alwar Crime: जीएसटी अधिकारी के घर हुई लूट के मामले में मंत्री संजय शर्मा ने की परिवार से मुलाकात, पुलिस को मिले अहम सुराग

अलवर शहर के हसन खां डबल फाटक के पास स्थित शालीमार नगर में बीते शनिवार को स्टेट जीएसटी के सहायक आयुक्त ओमप्रकाश मेघवाल के घर पर बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सोमवार को मंत्री संजय शर्मा खुद पीड़ित अधिकारी के घर पहुंचे।



उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। मंत्री ने मौके से ही पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस से अपराधियों को तुरंत ढूंढ निकालने और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।



बता दें तीन नकाबपोश बदमाशों ने सहायक आयुक्त ओमप्रकाश, उनकी पत्नी उर्मिला और बच्चों पर सीधे देसी कट्टा तान दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद लुटेरों ने पूरे परिवार को करीब डेढ़ घंटे तक बंधक बनाकर रखा और घर में जमकर लूटपाट की। बदमाश घर से करीब 15 तोला सोना, चांदी के सिक्के और 35 हजार रुपये कैश समेटकर रफूचक्कर हो गए।