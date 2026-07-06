Alwar News: 6 पंचायत समितियों में BDO नहीं, प्रभारी अफसरों के भरोसे चल रहा काम

पंचायती राज विभाग कार्यवाहक अधिकारियों के हवाले है। जिला परिषद अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) के तीनों पद रिक्त है। इस पद का भार अन्य अधिकारियों के पास है। इसी तरह पंचायत समितियों में छह बीडीओ के पद खाली चल रहे हैं।



यहां भी केवल पदभार देकर काम चलाया जा रहा है। लोग पंचायत समितियों से निराश होकर लौट रहे हैं। अब जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने इस संबंध में सरकार को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने स्थायी अधिकारियों की तैनाती की मांग की है। पंचायती राज विभाग जिले की 75 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। गांवों के लोग समस्याएं लेकर यहां पहुंचते हैं। विकास से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण बीडीओ के जरिए ही होता है, लेकिन बीडीओ के पद खाली चल रहे हैं।



सरकार पूर्व में लिस्ट जारी कर चुकी, लेकिन अधिकारी तैनात करने का नंबर नहीं आया। हैरत तो ये है कि जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वे विकास कार्यों की संस्तुति के लिए पत्र तो लिख रहे हैं, लेकिन रिक्त पदों पर अधिकारियों की तैनाती में दिलचस्पी नहीं ले रहे। कई ग्राम विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारियों की शिकायतें बीडीओ के पास पहुंची हैं, लेकिन अफसरों के न होने के चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।