Rajasthan Clerk Exam : हिंदी-अभिकथन के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी, कटऑफ कम रहने के आसार

अभ्यर्थियों को पहली पारी के लिए सुबह 8:30 बजे तक तथा दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे पहले केंद्रों के बाहर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई। पुलिस कर्मियों ने मेटल डिटेक्टर से जांच करने के साथ ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच पूरी होने के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया।