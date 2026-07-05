अलवर के खेरली में मालगाड़ी के अंदर रोमांस करते पकड़े गए प्रेमी युगल, जानें क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

जानकारी के अनुसार भरतपुर जिले के भुसावर क्षेत्र निवासी एक युवक के साथ जयपुर निवासी युवती तीन दिन पहले घर से फरार हुई थी। इसके बाद से परिजन बेटी की तलाश में जुटी रहे। शुक्रवार शाम को खेड़ली कस्बे के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या दो की तरफ सड़क पर परिजनों को दोनों कार में दिखाई दिए। लेकिन, लड़की ने अपने घरवालों की कार को पहचान लिया। प्रेमी युगल को मौके पर पकड़ने की जद्दोजहद में दोनों पक्षों की कार आपस में टकरा गई। जिसके बाद लड़की के घरवालों ने युवक को पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। तभी प्रेमी को अपने पिता और भाई से बचाने के लिए प्रेमिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई।