4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: अलवर में मासूम बच्ची पर लावारिस कुत्ते का हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

अलवर शहर के पटेल नगर में घर के बाहर खेल रही तीन साल की बच्ची पर लावारिस कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के इस हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 04, 2026

alwar stray dog

पिता की गोद में घायल बच्ची (फोटो - पत्रिका)

अलवर के मोहल्ला जोहड़ा (पटेल नगर) में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी दिलीप सिंह की तीन वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक लावारिस कुत्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्ची के कंधे पर गहरे जख्म हो गए।

परिजनों ने उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने और क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

पिता ने बचाई जान

बच्ची के पिता दिलीप सिंह ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि जब उनकी बेटी बाहर खेल रही थी, तभी अचानक उसके चीखने-चिल्लाने की जोर से आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर दिलीप सिंह तुरंत घर के बाहर की तरफ दौड़े। बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए; एक आवारा कुत्ता उनकी मासूम बच्ची को दांतों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहा था। दिलीप सिंह ने बिना वक्त गंवाए फुर्ती दिखाई और कुत्ते के चंगुल से अपनी तड़पती हुई बेटी को छुड़ाया। अगर पिता सही समय पर बाहर नहीं आते, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।


अस्पताल में चल रहा है इलाज

कुत्ते के हमले से डरी-सहमी और लहूलुहान बच्ची को परिजन तुरंत अलवर के सामान्य अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार कर उसे एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाया। फिलहाल बच्ची के कंधे के घावों का इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना के बाद से मासूम बुरी तरह सहमी हुई है।

नगर निगम के दावों की खुली पोल

इस घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में भारी गुस्सा है। पिता दिलीप सिंह का कहना है कि पूरे पटेल नगर और जोहड़ा इलाके में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। ये कुत्ते आए दिन राहगीरों और बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि

निगम अधिकारियों की ओर से शहर को आवारा पशुओं और कुत्तों से मुक्त कराने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तुरंत टीम भेजकर इन कुत्तों को पकड़े, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना को दोबारा होने से रोका जा सके।

Waste to Energy Plant: जयपुर के बाद अब अलवर में कचरे से बनेगी बिजली, चमकेगा शहर

ये भी पढ़ें
Waste to Energy Plant

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jul 2026 11:36 am

Published on:

04 Jul 2026 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अलवर में मासूम बच्ची पर लावारिस कुत्ते का हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: अलवर में GST असिस्टेंट कमिश्नर के घर दिनदहाड़े डकैती, बंधक बनाकर लाखों की लूट

alwar gst assistant
अलवर

Alwar News: अलवर कलेक्ट्रेट पर आशा सहयोगिनियों का फूटा गुस्सा, मानदेय बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन

alwar asha sahyogini protest
अलवर

Rajasthan: सब्जी मंडी में टूटा 11 KV का हाईटेंशन तार, पिकअप जलकर राख

kotkasim sabzi mandi
अलवर

Rajgarh Railway Accident: ट्रेन से गिरकर यूपी के शिक्षक की दर्दनाक मौत, राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर हुआ हादसा

train accident teacher death
अलवर

Alwar News: जयपुर मार्ग पर बिना लेवल लगाई टाइल्स धंसी, जलभराव से का रास्ता बंद

alwar jaipur road
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.