Alwar News: अलवर में मासूम बच्ची पर लावारिस कुत्ते का हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

इस घटना के बाद से मोहल्ले के लोगों में भारी गुस्सा है। पिता दिलीप सिंह का कहना है कि पूरे पटेल नगर और जोहड़ा इलाके में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। ये कुत्ते आए दिन राहगीरों और बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि



निगम अधिकारियों की ओर से शहर को आवारा पशुओं और कुत्तों से मुक्त कराने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के बिल्कुल उलट है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तुरंत टीम भेजकर इन कुत्तों को पकड़े, ताकि भविष्य में ऐसी किसी घटना को दोबारा होने से रोका जा सके।