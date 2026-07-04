Rajasthan Crime: अलवर में GST असिस्टेंट कमिश्नर के घर दिनदहाड़े डकैती, बंधक बनाकर लाखों की लूट

बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित परिवार ने जैसे-तैसे खुद को बंधनों से मुक्त किया और तुरंत पड़ोसियों व पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बदमाश रात के समय पड़ोस में मौजूद एक खाली मकान के रास्ते छत पर चढ़े थे। इसके बाद सुबह जैसे ही घर का मुख्य गेट खुला, वे अंदर घुस गए। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है।