Rajasthan: सब्जी मंडी में टूटा 11 KV का हाईटेंशन तार, पिकअप जलकर राख

इस घटना के बाद मंडी के व्यापारियों, किसानों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा बिजली विभाग (डिस्कॉम) पर फूट पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग हर महीने मेंटेनेंस (रखरखाव) के नाम पर घंटों बिजली कटौती करता है और लाखों रुपये खर्च करने का दावा करता है, लेकिन जमीन पर जर्जर तार वैसे के वैसे ही लटके हुए हैं।



ग्रामीणों ने बताया कि पिछले महीने भी लाडपुर पुलिया के पास यह 11 केवी की लाइन दो बार टूट चुकी है, जिससे खेतों में आग लग गई थी। बार-बार शिकायतों के बाद भी अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं। व्यापारियों और किसानों ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि सब्जी मंडी जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों से इन जर्जर तारों को तुरंत बदला जाए और जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।