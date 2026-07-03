Rajasthan News: फर्जी ग्राम विकास अधिकारी पर दर्ज होगा केस, संयुक्त आयुक्त के आदेश से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार अलवर जिला परिषद ने 6 अप्रैल 2023 को श्रवण लाल यादव का नियुक्ति आदेश जारी किया था। इस आदेश की शर्त संख्या 8 में साफ तौर पर लिखा था कि यदि भविष्य में कोई भी दस्तावेज जाली या फर्जी पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



इसके बावजूद जिला परिषद ने सिर्फ बर्खास्तगी की औपचारिकता पूरी की और मामला रफा-दफा कर दिया। सूत्रों का कहना है कि पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने से जिला परिषद के उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती थी, जिन्होंने वेरिफिकेशन के समय इस फर्जीवाड़े पर आंखें मूंद ली थीं। इसी मिलीभगत के डर से फाइल को दबाकर रखा गया।