Alwar: पहली बारिश में ही टपका सरकारी स्कूल, 10 कमरों में भरा पानी, बच्चों की सुरक्षा खतरे में

अब इस खींचतान का खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन ने फिलहाल जर्जर हो चुके कमरों को सील कर दिया है और उन पर ताले लगा दिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चे बैठेंगे कहां और उनकी पढ़ाई कैसे होगी? कमरों की कमी के कारण शिक्षण कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्कूल प्रशासन और परेशान ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि राजनीति और विवादों को परे रखकर, बच्चों की जान की खातिर स्कूल की तुरंत तकनीकी जांच कराई जाए और नया निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।