Rajgarh Railway Accident: ट्रेन से गिरकर यूपी के शिक्षक की दर्दनाक मौत, राजगढ़ बांदीकुई मार्ग पर हुआ हादसा

यश अपने दो साथियों अनुज सोलंकी और क्रिश के साथ गुरुवार को दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन से योगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ था। पूरी रात का सफर आराम से कटा, लेकिन शुक्रवार तड़के जब ट्रेन अलवर के राजगढ़ इलाके से गुजर रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने या पैर फिसलने के कारण यश चलती ट्रेन से नीचे ट्रैक पर आ गिरा। रफ्तार तेज होने के कारण उसे संभलने का मौका नहीं मिला और गंभीर चोटें आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।



जीआरपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर तुरंत राजगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद यूपी में रह रहे परिजनों को हादसे की खबर दी गई। परिजनों के राजगढ़ पहुंचने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और बॉडी परिजनों के सुपुर्द कर दी। जीआरपी ने मामला दर्ज कर हादसे के असली कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया है।