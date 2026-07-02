Waste to Energy Plant: जयपुर के बाद अब अलवर में कचरे से बनेगी बिजली, चमकेगा शहर

नगर निगम के अनुसार 12 मेगावाट बिजली से 4 हजार से अधिक घर रोशन हो सकेंगे। ऐसे में अग्यारा के आसपास के इलाके के अलावा शहर तक बिजली सप्लाई हो सकेगी। यह निगम का बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। गौरतलब है कि अलवर एनसीआर में आता है।



ऐसे में यहां कचरे का निस्तारण शत-प्रतिशत जरूरी माना गया है। उधर, नगर निगम की ओर से 10 साल पहले लगाया गया कचरा निस्तारण प्लांट चलता रहेगा। उसका असर इस प्रोजेक्ट पर नहीं आएगा। यह इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे।



12 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। यह अपने में अलग प्रोजेक्ट है, जो जयपुर के बाद यहां लॉन्च होगा। जैसे ही इसे मंजूरी मिलेगी, इस पर काम शुरू कर देंगे - सोहन सिंह नरूका, आयुक्त, नगर निगम