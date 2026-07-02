2 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: श्रीराम फाइनेंस के नाम पर 33 लाख की ठगी, 4 पर केस दर्ज

राजस्थान के अलवर में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और श्रीराम फाइनेंस के नाम पर ₹33 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। वैशाली नगर थाना पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर ब्रांच मैनेजर, उनकी पत्नी और एमडी समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 02, 2026

insurance fraud case

वैशाली नगर थाना (फाइल फोटो)

राजस्थान के अलवर में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और श्रीराम फाइनेंस के नाम पर ₹33 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां सूर्य नगर के रहने वाले दो भाइयों, हरिओम तिवारी और घनश्याम तिवारी को मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की चपत लगा दी गई।

पीड़ितों का आरोप है कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और श्रीराम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर नीरज शर्मा, उनकी पत्नी मीना शर्मा, कंपनी के एमडी मनोज जैन और प्रदीप ने मिलकर इस पूरी ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने दोनों भाइयों से कुल 33 लाख रुपए ऐंठ लिए और उन्हें नकली रसीदें थमा दीं।

शादी का झांसा और बोगस रसीदें

ठगी की यह कहानी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं थी। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने हरिओम तिवारी से 18 लाख रुपए और घनश्याम तिवारी से एफडी व बीमा के नाम पर 16 लाख रुपए हड़पे। हद तो तब हो गई जब ब्रांच मैनेजर नीरज शर्मा ने पीड़ित घनश्याम को शादी कराने का झांसा दिया।

शादी की बात चलाकर और बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने का बहाना बनाकर मैनेजर ने घनश्याम के 10 से 12 बैंक चेक भी अपने पास रख लिए। जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देना शुरू कर दिया।

4 साल से चल रहा था खेल, 2022 का है मामला

धोखाधड़ी का यह खेल साल 2022 से लगातार चल रहा था। आरोपी लगातार पीड़ितों को झांसा दे रहे थे। आखिरकार परेशान होकर पीड़ितों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। वैशाली नगर थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि 29 जून को पीड़ितों से लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है।

आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।


पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार

पीड़ित भाइयों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी गाढ़ी कमाई के पैसे जल्द से जल्द वापस दिलाए जाएं। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के पास जमा उनकी बीमा पॉलिसी के बॉन्ड, हड़पी गई रकम और एसबीआई बैंक के चेक बरामद किए जाएं।

साथ ही, भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले इन जालसाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा धोखा न हो। पुलिस अब बैंक खातों और कंपनी के रिकॉर्ड्स को खंगालने में जुट गई है।

Sariska Tiger Reserve: सरिस्का टाइगर रिजर्व पर बनेगी फिल्म, केंद्रीय मंत्री ने किया ऐलान

ये भी पढ़ें
Sariska Tiger Reserve

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jul 2026 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: श्रीराम फाइनेंस के नाम पर 33 लाख की ठगी, 4 पर केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: अलवर में डॉक्टर्स डे पर अनोखा नवाचार: डॉक्टरों ने सड़क पर गाया ‘हरे कृष्णा’, जनता ने की पुष्प वर्षा

doctors celebrate
अलवर

Alwar News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से काम बंद: आशा सहयोगिनियों का प्रदर्शन, तालाबंदी की चेतावनी

anganwadi workers strike
अलवर

Alwar News: सरस डेयरी के सामने नजर आएंगे नंदी, महिला चिकित्सालय में दिखेगा मां का दुलार

waste to art
अलवर

Alwar: अलवर रेलवे स्टेशन अधीक्षक से प्लॉट के नाम पर 12.75 लाख रुपए हड़पे

property fraud
अलवर

Alwar: धमाकों से दहल रहे गांव, पावटा-नांगल चंदेल में पांच साल से चारागाह भूमि पर अवैध खनन का आरोप

illegal mining
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.