Alwar News: श्रीराम फाइनेंस के नाम पर 33 लाख की ठगी, 4 पर केस दर्ज

राजस्थान के अलवर में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और श्रीराम फाइनेंस के नाम पर ₹33 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जहां सूर्य नगर के रहने वाले दो भाइयों, हरिओम तिवारी और घनश्याम तिवारी को मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये की चपत लगा दी गई।



पीड़ितों का आरोप है कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और श्रीराम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर नीरज शर्मा, उनकी पत्नी मीना शर्मा, कंपनी के एमडी मनोज जैन और प्रदीप ने मिलकर इस पूरी ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने दोनों भाइयों से कुल 33 लाख रुपए ऐंठ लिए और उन्हें नकली रसीदें थमा दीं।