Alwar News: नारायणपुर में विष्णु महायज्ञ और भागवत कथा शुरू, कलश यात्रा में उमड़ी भीड़

फतेह राम मीणा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य श्रीमद् भागवत कथा 3 जुलाई से रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक संत साईं राम अपने मुखारविंद से भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे। वहीं, यज्ञ आचार्य पंडित रामबाबू शर्मा के सानिध्य में प्रतिदिन सुबह 7 से 9 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक हवन यज्ञ किया जाएगा। इस नौ दिवसीय धार्मिक महोत्सव का समापन 10 जुलाई को भव्य पूर्णाहुति और विशाल भंडारे (महाप्रसाद) के साथ होगा।