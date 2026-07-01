Alwar News: अलवर में डॉक्टर्स डे पर अनोखा नवाचार: डॉक्टरों ने सड़क पर गाया ‘हरे कृष्णा’, जनता ने की पुष्प वर्षा

संकीर्तन की शुरुआत होते ही तंवर कॉलोनी और लाल डिग्गी से आए प्रबुद्ध नागरिकों ने डॉक्टरों का माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ी, रास्ते में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स (MR) ने पुष्प वर्षा की। इसके साथ ही कृष्णा कॉलोनी, स्कीम 10, शिवाजी पार्क, रणजीत नगर, इंदिरा कॉलोनी, दाउदपुर फाटक, स्कीम 3, स्कीम 1 और स्कीम 2 के निवासियों ने अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर डॉक्टरों पर जमकर फूलों की बारिश की।



पूरे रास्ते डॉक्टरों का ऐसा स्वागत देखकर माहौल बेहद भावुक हो गया। इस अनोखे संकीर्तन में अलवर आईएमए के अध्यक्ष डॉ. विजयपाल यादव, सचिव डॉ. के.के. मीणा, कोषाध्यक्ष डॉ. दीपक श्रीवास्तव, डॉ. गोपाल गुप्ता, डॉ. श्यामलाल गोयल, डॉ. सुभाष अग्रवाल, डॉ. उदयभान यादव, डॉ. प्रमोद रावत, डॉ. सरोज गुप्ता शामिल हुए।