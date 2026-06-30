30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश

अलवर जिले में मंगलवार दोपहर को झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही पड़ रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश के बाद बड़ी राहत मिली है, जिससे पूरे शहर का मौसम सुहावना हो गया है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 30, 2026

alwar weather

शहर में हुई बारिश (फोटो - पत्रिका)

अलवर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मंगलवार दोपहर झमाझम बारिश से राहत मिली। सुबह आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण लोगों को उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली।

काले घने बादल छाने के साथ धूल भरी तेज हवाएं चलीं और इसके बाद मध्यम स्तर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, वहीं किसानों ने भी बारिश को खरीफ फसलों के लिए लाभदायक बताया। बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव भी देखने को मिला।


इस अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उमस भरी चिपचिपी गर्मी से बेहाल लोग घरों से बाहर निकल आए और सुहावने मौसम का आनंद लिया। बच्चों ने बारिश में नहाकर जमकर मस्ती की। शहर के प्रमुख चौराहों, सड़कों और बाजारों में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को चिलचिलाती धूप से बड़ी राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर भी इस बारिश को देखकर रौनक लौट आई है।

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा अलवर का मौसम?

मौसम विभाग की मानें तो अलवर और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही सुहावना मौसम बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी सिस्टम के सक्रिय होने से जिले में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया गया है।

सिर्फ अलवर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आने वाले एक हफ्ते के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में 'येलो' और 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर लोगों को अब झुलसाने वाली गर्मी से पूरी तरह निजात मिलने वाली है और आने वाले दिन राहत भरे रहेंगे।

Alwar News: करणी माता मंदिर मार्ग के लिए ₹5.74 करोड़ मंजूर, मिलेगी खराब सड़क से मुक्ति

ये भी पढ़ें
karni mata mandir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jun 2026 03:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: अचानक बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Khairthal: थाने के पास मिला युवक का शव, हाथ में लगा था इंजेक्शन; पास में मिली चोरी की बाइक

khairthal
अलवर

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर पलटा केमिकल से भरा कंटेनर, लगा 8 घंटे लंबा जाम

jaipur delhi highway
अलवर

Alwar News: अलवर के शिशु गृह से स्पेशल नीड्स बच्चों को गोद ले रहे विदेशी परिवार, अब अमरीका जाएगी मासूम

alwar news
अलवर

Alwar Crime: अलवर में 1 करोड़ का ‘दुर्लभ कछुआ’ दिखाकर 10 लाख की ठगी, 4 गिरफ्तार

turtle scam
अलवर

Alwar: लिपिक भर्ती घोटाले में 10 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगी चार्जशीट, सरकार ने मांगे प्रस्ताव

jila parishad
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.