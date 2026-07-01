Alwar: अलवर रेलवे स्टेशन अधीक्षक से प्लॉट के नाम पर 12.75 लाख रुपए हड़पे

धोखाधड़ी का खेल तब उजागर हुआ जब पूरी रकम देने के बाद पीड़ित सीताराम ने आरोपियों से प्लॉट की रजिस्ट्री उनके नाम करने को कहा। पैसे जेब में आते ही आरोपियों के सुर बदल गए और उन्होंने रजिस्ट्री कराने से साफ मना कर दिया। आरोपियों की टालमटोल से सीताराम को शक हुआ।



वे तुरंत सोना विहार पहुंचे और उस प्लॉट के बारे में आसपास के लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की। वहां जो सच सामने आया, उसने स्टेशन अधीक्षक के होश उड़ा दिए। पता चला कि जिस प्लॉट का सौदा कर उनसे पौने 13 लाख रुपए ऐंठे गए थे, वह जमीन उन तीनों आरोपियों की थी ही नहीं। वे किसी और की जमीन को अपनी बताकर बेच रहे थे।



खुद को ठगा महसूस करने के बाद पीड़ित तुरंत कोतवाली थाने पहुंचे और फारूक, नवीन और मुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।