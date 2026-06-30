Khairthal: थाने के पास मिला युवक का शव, हाथ में लगा था इंजेक्शन; पास में मिली चोरी की बाइक

थाना परिसर के इतने नजदीक शव मिलने से स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया गया है।



पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि युवक की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। साथ ही, पुलिस इस कशमकश को भी सुलझाने में लगी है कि मृतक युवक ही बाइक चोर था या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी तीसरे गिरोह का हाथ है। असली सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी।