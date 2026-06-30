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Khairthal: थाने के पास मिला युवक का शव, हाथ में लगा था इंजेक्शन; पास में मिली चोरी की बाइक

खैरथल-तिजारा जिले के ततारपुर थाना परिसर के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के हाथ में एक इंजेक्शन लगा हुआ मिला है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शव के पास ही बहरोड़ से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Jun 30, 2026

khairthal

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया (फोटो - पत्रिका)

खैरथल के ततारपुर थाना इलाके से एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसने पुलिस प्रशासन को भी हैरत में डाल दिया है। थाना परिसर के बिल्कुल नजदीक एक करीब 25 साल के युवक की लाश पड़ी मिली। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

शुरुआती जांच में मामला काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। जब पुलिस ने शव को देखा, तो मृतक के हाथ में एक इंजेक्शन लगा हुआ था। इसके अलावा, घटनास्थल से पुलिस को एक मोटरसाइकिल (नंबर: RJ-02 AS 4611) भी मिली। जब पुलिस ने इस बाइक के नंबर की जांच की, तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। यह मोटरसाइकिल सोमवार सुबह ही बहरोड़ इलाके से चोरी हुई थी।

गनमैन की थी मोटरसाइकिल

इस बाइक के मालिक कांकर छाजा के रहने वाले जयराम हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में गनमैन के पद पर तैनात हैं। जयराम ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल कैनरा बैंक के बाहर खड़ी की थी और अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। शाम को जब वे वापस लौटे, तो बाइक वहां से गायब थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत बहरोड़ थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। अब वही बाइक शाम को ततारपुर थाने के पास एक लाश के बगल में खड़ी मिली।


मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

थाना परिसर के इतने नजदीक शव मिलने से स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वे इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान करने की पूरी कोशिश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी (शवगृह) में रखवा दिया गया है।

पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि युवक की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। साथ ही, पुलिस इस कशमकश को भी सुलझाने में लगी है कि मृतक युवक ही बाइक चोर था या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसी तीसरे गिरोह का हाथ है। असली सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी सबूतों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी।

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Published on:

30 Jun 2026 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Khairthal: थाने के पास मिला युवक का शव, हाथ में लगा था इंजेक्शन; पास में मिली चोरी की बाइक

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