Alwar News: आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज से काम बंद: आशा सहयोगिनियों का प्रदर्शन, तालाबंदी की चेतावनी

अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज यानी 1 जुलाई से प्रदेशभर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 'काम बंद हड़ताल' शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज अलवर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीएमएचओ (CMHO) कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गईं और जमकर नारेबाजी की।



संगठन के नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। इस बार कार्यकर्ता आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। आंदोलन की रणनीति के तहत आज से शुरू हुई हड़ताल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं केंद्रों पर तो जाएंगी, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगी, लेकिन कोई भी सरकारी काम नहीं करेंगी।