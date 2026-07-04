Ncr New Gazette Notification: अलवर को नहीं मिली NCR से मुक्ति: केंद्र का नया गजट नोटिफिकेशन जारी, उद्यमियों में भारी निराशा

एनसीआर का जब से गठन हुआ है, तभी से अलवर जिला इसमें शामिल है। शुरुआत में एनसीआर के विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर लोन दिया गया और यहां सड़कों का निर्माण हुआ। उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ, तो ग्रेप की पाबंदियां लगनी शुरू की गई। अलवर तक इसका असर आया, जबकि यहां प्रदूषण अधिक नहीं था।



करीब 1200 कंपनियों में उत्पादन प्रभावित होने लगा, तो उद्यमियों ने विरोध किया। यहां के छोटे-छोटे उद्योग प्रभावित होने लगे। सरकारी व निजी कार्यों पर रोक लगने लगी। इसी को लेकर आवाज उठाई गई कि बिना प्रदूषण के अलवर यह पाबंदियां क्यों झेले? अलवर को एनसीआर से बाहर किया जाए। काफी समय से यह मांग उठी रही थी, लेकिन इसका असर नोटिफिकेशन में नजर नहीं आया।