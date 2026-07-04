Alwar News: अलवर में 2043 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, रिफाइनरी कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण 

एक तरफ जहां प्रदेश को इतनी बड़ी औद्योगिक सौगात मिली, वहीं दूसरी तरफ अलवर के हजारों घरों में खुशियों का दीया जल उठा। मुख्यमंत्री रोजगार मेले के तहत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए चयनित हुए 2043 युवाओं को मंच से अपने हाथों से आधिकारिक नियुक्ति पत्र (जॉइनिंग लेटर) बांटे।



जैसे ही युवाओं के हाथों में उनके करियर का पहला सरकारी लेटर आया, नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं और उनके साथ आए परिजनों की आंखें खुशी से छलक आईं। कार्यक्रम में आए युवाओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि आज उनका सरकारी नौकरी पाने का बरसों पुराना सपना आखिरकार सच हो गया है। उन्होंने इसके लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे यादगार दिन है।