Rajasthan: 50 लाख की SUV से आए बदमाश, 7 मिनट में नोटों से भरा ATM उखाड़कर ले गए

पुलिस के अनुसार घटना का पहला अलर्ट एक्सिस बैंक के कंट्रोल रूम में एटीएम से छेड़छाड़ का सिग्नल मिलने के बाद मिला। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश एटीएम लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है तथा आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी कराई गई है। लेकिन वाहन का पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि जिस भवन में एटीएम लगा हुआ था, उसके ऊपर परिवार एवं किरायेदार रह रहे थे, लेकिन पूरी वारदात के दौरान किसी को भनक तक नहीं लगी।