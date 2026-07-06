Alwar news: अस्पताल में बड़ा हादसा: छत का प्लास्टर और पंखा गिरने से डॉक्टर समेत दो घायल, मची भगदड़

अलवर के काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में छत का प्लास्टर अचानक नीचे गिर गया। हादसे में डॉक्टर और एक बच्ची घायल हो गए, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। रोज़ की तरह सोमवार को भी काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में मरीजों की भीड़ थी। कमरा नंबर 7 में डॉक्टर सीताराम मरीजों की जांच कर रहे थे।



तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और छत के लेंटर के नीचे का भारी-भरकम प्लास्टर (चूना) उखड़कर सीधे नीचे आ गिरा। प्लास्टर गिरने के साथ ही छत पर तेज स्पीड में चल रहा पंखा भी उखड़ गया और सीधे नीचे खड़े लोगों पर जा गिरा। यह मंजर इतना खौफनाक था कि कमरे के भीतर और बाहर खड़े लोगों के होश उड़ गए।