Alwar News: हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बना दिया EV चार्जिंग स्टेशन, मंडराया करंट का खतरा

बहाला की इस जमीन का सर्वे जल संसाधन खंड से करवाया था। पहली रिपोर्ट में बताया कि हंस सरोवर का डूब एरिया है। हमने दोबारा सर्वे करके रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने आज तक नहीं दी। इस समय संबंधित जमीन पर कोई पानी नहीं है। खतरा नहीं है - स्नेहल नाना, सचिव, यूआइटी अलवर



हमें चार्जिंग स्टेशन निर्माण की जिम्मेदारी मिली है, जिसका कार्य करीब 80 फीसदी पूरा हो गया है। जमीन की जांच करना हमारे क्षेत्र में नहीं आता - सतीश मीना, एक्सईएन, रूडसिको



अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में साफ है कि नदी, नाले, सरोवर के डूब एरिया में अतिक्रमण नहीं हो सकता। जमीन का नेचर नहीं बदल सकते। कोई प्रोजेक्ट भी लॉन्च नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा किया जा रहा है, तो हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है - अशोक कुद्दल, यूआइटी के पूर्व शासकीय अधिवक्ता



यह जमीन यूआइटी की है, लेकिन इस जमीन पर हंस सरोवर है और जहां यह चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, वह सरोवर का डूब एरिया है। हमने संबंधित कंपनी को नोटिस भी दिया था - गरिमा सैनी, जेईएन, जल संसाधन खंड