Alwar News: अलवर में गोवंश के अवशेष मिलने पर भारी हंगामा, जेल चौराहे पर लगाया जाम

अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास सड़क किनारे गोवंश के अवशेष मिलने से सोमवार रात को भारी हंगामा हो गया। घटना से नाराज हिंदू संगठनों के लोगों ने जेल चौराहे पर अवशेष रखकर चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे चले इस विरोध के बाद पुलिस के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 9:30 बजे खुशाल नाम का एक युवक ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से गुजर रहा था।



इसी दौरान उसने देखा कि सड़क किनारे पड़े एक कट्टे को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। जब उसने पास जाकर देखा तो उसमें गोवंश के अवशेष थे। खुशाल ने तुरंत अपने अन्य साथियों और हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि अवशेष बिल्कुल ताजा थे, जिससे अंदेशा है कि गोवंश की हत्या हाल ही में की गई है।