Alwar News: पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी

दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने महिला और उसके बेटे की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि फोटोग्राफर दीपक ने एक कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान तय पैसों से ज्यादा की डिमांड की थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। आरोपी पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोई मारपीट या लूटपाट नहीं की है, बल्कि हिसाब-किताब फाइनल न होने की वजह से दीपक का सामान उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस पूरे लेन-देन और बातचीत का वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है।



फिलहाल महिला के इस आत्मघाती कदम के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं और मामले से जुड़े सबूतों व वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।