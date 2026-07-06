6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी

अलवर शहर में एक महिला पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर स्कूल की पानी की टंकी पर चढ़ गई। तिजारा फाटक की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि उसके बेटे के साथ हुई मारपीट के मामले में अरावली विहार थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 06, 2026

water tank woman protest

पानी की टंकी पर चढ़ी महिला (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में एक महिला पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर स्कूल की पानी की टंकी पर चढ़ गई। सोमवार की सुबह स्कूल में रोज़ की तरह चहल-पहल थी, लेकिन अचानक पानी की टंकी पर एक महिला को देखकर वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते स्कूल परिसर और आस-पास के इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई।

महिला काफी गुस्से में थी और नीचे आने को तैयार नहीं थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अरावली विहार थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला से बातचीत शुरू की। करीब आधे घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे और पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई के भरोसे के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

लगाए गंभीर आरोप

टंकी पर चढ़ने वाली महिला मिथलेश का आरोप है कि उसके बेटे दीपक के साथ करीब दो महीने पहले वारदात हुई थी। दीपक एक फोटोग्राफर है। मिथलेश के अनुसार बोधन कॉलोनी के रहने वाले एक आर्मी अधिकारी के पिता ने उसके बेटे के साथ मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने दीपक का फोन, लैपटॉप और जरूरी डेटा वाली पेन ड्राइव भी छीन ली। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी पक्ष ने दो लाख रुपए का चेक देने का दबाव बनाया और जबरन एक कागज पर दस्तखत भी करवा लिए। महिला का कहना है कि 30 अप्रैल की इस घटना की शिकायत उन्होंने दो महीने पहले ही पुलिस में दे दी थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।


दूसरे पक्ष का दावा: पैसों का विवाद, सामान हमारे पास सुरक्षित

दूसरी तरफ आरोपी पक्ष ने महिला और उसके बेटे की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि फोटोग्राफर दीपक ने एक कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान तय पैसों से ज्यादा की डिमांड की थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। आरोपी पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोई मारपीट या लूटपाट नहीं की है, बल्कि हिसाब-किताब फाइनल न होने की वजह से दीपक का सामान उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास इस पूरे लेन-देन और बातचीत का वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद है।

फिलहाल महिला के इस आत्मघाती कदम के बाद पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं और मामले से जुड़े सबूतों व वीडियो की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Alwar: झमाझम बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी

ये भी पढ़ें
ruparel river

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 02:11 pm

Published on:

06 Jul 2026 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज महिला पानी की टंकी पर चढ़ी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar news: अस्पताल में बड़ा हादसा: छत का प्लास्टर और पंखा गिरने से डॉक्टर समेत दो घायल, मची भगदड़

satellite hospital
अलवर

Alwar News: 6 पंचायत समितियों में BDO नहीं, प्रभारी अफसरों के भरोसे चल रहा काम

bdo posts vacant
अलवर

Alwar News: हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बना दिया EV चार्जिंग स्टेशन, मंडराया करंट का खतरा

charging station
अलवर

Alwar: फॉरेस्ट लैंड व माइनिंग लीज के बीच अब नहीं होगा सीमा विवाद, सरकार ने जारी की नई एसओपी

illegal mining
अलवर

Rajasthan Clerk Exam : हिंदी-अभिकथन के प्रश्नों में उलझे अभ्यर्थी, कटऑफ कम रहने के आसार

Rajasthan LDC Exam
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.