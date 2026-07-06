Alwar News: दुर्लभ बीमारी से पीडि़त शिक्षक को इलाज के लिए चाहिए 2 करोड़ रुपए, शिक्षा निदेशक ने की मदद की अपील

अलवर के राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर कार्यरत दिनेश चौधरी इस वक्त जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह 'इंटरस्टीशियल लंग डिजीज' (ILD) नाम की एक बेहद खतरनाक और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। हालत बिगड़ने पर उन्हें सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



डॉक्टरों का कहना है कि दिनेश के फेफड़े पूरी तरह काम करना बंद कर चुके हैं और लंग ट्रांसप्लांट के बिना उन्हें बचाना मुमकिन नहीं है। इस इलाज में दो करोड़ रुपये का खर्च आना है, जो एक साधारण शिक्षक के परिवार के लिए जुटा पाना नामुमकिन है। दिनेश की गंभीर हालत को देखते हुए प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने पूरे प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आम जनता से आर्थिक मदद की भावुक अपील की है।