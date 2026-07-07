Alwar: नहीं पसंद था बेटा इसलिए सौतेले पिता ने ले ली जान, पहली पत्नी से तलाक के बाद बिहार की लड़की से रचाई थी शादी

इसके बाद मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम तथ्य मिले जिसके आधार पर मृतक के सौतेले पिता हंसराज कुमावत को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्या की पूरी योजना किस तरह बनाई और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। पुलिस कार्रवाई में थाना प्रभारी कश्मीर सिंह के नेतृत्व में एएसआई देवी सिंह, अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल अजय, शंकर, नरसी कुमार, दीपक और राजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।