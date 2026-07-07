Alwar: अन्नदाता की पुकार… हे इंद्र देवता बरसो, फसल अच्छी नहीं हुई तो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे

देशभर में इस बार मानसून कमजोर रहने की घोषणा की गई है। इसके संकेत मिल भी रहे हैं। अलवर जिले में भी मानसून के प्रवेश के बावजूद अभी तक लोगों को तेज बारिश का इंतजार है। कम बारिश का सर्वाधिक असर किसानों पर पड़ने वाला है। बुवाई हो रही है, ऐसे में बारिश नहीं हुई तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा।

कृषि विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि खेती को केवल बारिश के भरोसे छोड़ना अब व्यावहारिक विकल्प नहीं रह गया है। पानी की हर बूंद का बेहतर उपयोग, उन्नत सिंचाई तकनीकों का विस्तार और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर न केवल उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, बल्कि खेती की लागत भी घटाई जा सकती है। इस बार अलवर जिले में करीब 1.98 लाख हैक्टेयर में खरीफ की बुवाई हो रही है। अब तक लक्ष्य के 60 प्रतिशत एरिया में बुवाई हो चुकी है। शेष 40 प्रतिशत में भी जल्द बुवाई का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बुवाई के बाद अगर 10 दिन के भीतर बारिश नहीं हुई तो उत्पादन कम रहेगा। इससे महंगाई भी बढ़ सकती है।