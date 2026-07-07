Rajasthan: अलवर-भरतपुर रोड पर भीषण हादसा: ट्रैक्टर-टेंपो की टक्कर में 2 युवकों की मौत

अलवर-भरतपुर रोड पर सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नसोपुर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और टेंपो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जयसिंहपुरा छोटा गांव के रहने वाले युवक सुनील कुमार (30) और नरेश कुमार (26) अशोक लीलैंड कंपनी में काम करते थे।



सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे वे अपनी ड्यूटी खत्म करके एक टैंपो से वापस अपने गांव लौट रहे थे। टैंपो में उनके साथ तीन और युवक सवार थे। जैसे ही उनका टैंपो अलवर-भरतपुर मार्ग पर नसोपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टैंपो को सीधी टक्कर मार दी।