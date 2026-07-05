Alwar: लू से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही उमसभरी गर्मी, 35 डिग्री में 45 डिग्री जैसे हालात

अलवर जिले में मानसून का प्रवेश हो चुका है, लेकिन बिन बारिश के दिन लोगों के लिए असहनीय हो रहे हैं। तापमान कम होने के बावजूद उमस लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पड़ने वाली 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक की लू का जिक्र होता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बीच एक नई और गंभीर चेतावनी दी है। यह खतरा सिर्फ बढ़ते तापमान का नहीं, बल्कि उमस भरी गर्मी का है, जो शरीर पर कहीं अधिक असर डालती है। मुंबई जैसे तटीय शहरों से निकलकर अब यह स्थिति दिल्ली समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री से. था, लेकिन लोगों को 45 डिग्री की लू से भी ज्यादा तेज गर्मी महसूस हुई।