5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: लू से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही उमसभरी गर्मी, 35 डिग्री में 45 डिग्री जैसे हालात

मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उमसभरी गर्मी ने लोगों के हाल खराब कर रखे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मुंबई के तटीय इलाकों से उमसभरी गर्मी ने मैदानी इलाकों का रुख कर लिया है। यह स्वास्थ्य के लिए घातक है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Jul 05, 2026

hot weather

पत्रिका फाइल फोटो

अलवर जिले में मानसून का प्रवेश हो चुका है, लेकिन बिन बारिश के दिन लोगों के लिए असहनीय हो रहे हैं। तापमान कम होने के बावजूद उमस लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पड़ने वाली 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक की लू का जिक्र होता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बीच एक नई और गंभीर चेतावनी दी है। यह खतरा सिर्फ बढ़ते तापमान का नहीं, बल्कि उमस भरी गर्मी का है, जो शरीर पर कहीं अधिक असर डालती है। मुंबई जैसे तटीय शहरों से निकलकर अब यह स्थिति दिल्ली समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री से. था, लेकिन लोगों को 45 डिग्री की लू से भी ज्यादा तेज गर्मी महसूस हुई।

क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट चौंकाने वाली

जलवायु परिवर्तन पर शोध करने वाले वैज्ञानिक संस्थान क्लाइमेट सेंट्रल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के तटीय शहरों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी ‘वेट बल्ब’ तापमान का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती गर्मी और हवा में नमी का स्तर मिलकर इंसानी शरीर के लिए अधिक खतरनाक परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। हीट इंडेक्स का आकलन करते समय तापमान के साथ हवा में मौजूद नमी को भी शामिल किया जाता है। इसी कारण वास्तविक तापमान से कहीं अधिक गर्मी महसूस होती है।

वेट बल्ब में नापते हैं हवा की नमी

वेट बल्ब का तापमान सामान्य तापमान से अलग होता है। इसमें हवा की नमी को भी मापा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 25 डिग्री सेल्सियस का वेट बल्ब तापमान भी हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थितियों का जोखिम बढ़ा सकता है। जब तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और हवा में नमी बढ़ जाती है, तब यह स्थिति 45 डिग्री की शुष्क लू से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है, लेकिन हवा में अधिक नमी होने के कारण पसीना जल्दी नहीं सूखता। इससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और आंतरिक तापमान लगातार बढ़ने लगता है, जिससे हीट स्ट्रोक और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम काफी बढ़ जाते हैं।

Ncr New Gazette Notification: अलवर को नहीं मिली NCR से मुक्ति: केंद्र का नया गजट नोटिफिकेशन जारी, उद्यमियों में भारी निराशा

ये भी पढ़ें
Ncr New Gazette Notification

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 12:07 pm

Published on:

05 Jul 2026 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: लू से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही उमसभरी गर्मी, 35 डिग्री में 45 डिग्री जैसे हालात

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर के खेरली में मालगाड़ी के अंदर रोमांस करते पकड़े गए प्रेमी युगल, जानें क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

Alwar Kherli viral video
अलवर

Alwar News: अलवर में 2043 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, रिफाइनरी कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण 

alwar employment fair
अलवर

Ncr New Gazette Notification: अलवर को नहीं मिली NCR से मुक्ति: केंद्र का नया गजट नोटिफिकेशन जारी, उद्यमियों में भारी निराशा

Ncr New Gazette Notification
अलवर

Rajasthan Crime: अलवर में GST असिस्टेंट कमिश्नर के घर दिनदहाड़े लूट, बंधक बनाकर लाखों की लूट

alwar gst assistant
अलवर

Alwar News: अलवर में मासूम बच्ची पर लावारिस कुत्ते का हमला, शरीर पर आए गहरे जख्म

alwar stray dog
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.