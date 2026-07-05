अलवर में बदमाश ने मांगे 15 लाख रुपए, युवक ने मना किया तो चाकू से किया हमला

अलवर। शहर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर 2 बजे दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। ज्योति राव फुले सर्किल के पास स्थित प्लेटिनम टावर में एक मोबाइल शोरूम संचालक पर तीन युवकों ने कथित तौर पर समझौते के नाम पर 15 लाख रुपए की मांग की और इनकार करने पर एक बदमाश ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।