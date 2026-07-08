Alwar: अलवर में झमाझम, गर्मी को धो डाला… अभी एक सप्ताह तक जारी रह सकता है बारिश का दौर

उमसभरी गर्मी से जूझ रहे अलवरवासियों के बुधवार की सुबह सुहाना मौसम लेकर आई। रिमझिम बारिश से शुरू हुआ बारिश का दौर सुबह 10 बजे तेज झमाझम में बदल गया। तेज बारिश से हर कोई खुश नजर आया। गर्मी काफूर हो गई और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है।

अलवर शहर में मंगलवार दोपहर बाद से रुक-रुककर बारिश का दौर शुरू हो गया था, लेकिन गति कम होने की वजह से उमस बरकरार रही। इसके बाद बुधवार सुबह हल्की बौछारें पड़ी और धीरे-धीरे बारिश की गति बढ़ती गई। सुबह 10 बजे के बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब एक घंटे तक तेज बारिश ने शहर को तर कर दिया। इसके बाद भी बारिश का दौर जारी है।