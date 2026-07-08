8 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Uniform Civil Code: अलवर में UCC पर जनसुनवाई 10 जुलाई को, ऐसे दें अपने सुझाव

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर गठित की गई विशेष कमेटी 10 जुलाई को अलवर के मिनी सचिवालय में एक जनसुनवाई करने जा रही है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 08, 2026

ucc rajasthan

CM Bhajanlal Sharma - File Pic

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में 10 जुलाई को अलवर के मिनी सचिवालय सभागार में महत्वपूर्ण जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। सरकार की ओर से गठित विशेष समिति विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आमजन से सीधे संवाद कर उनके सुझाव एवं राय प्राप्त करेगी।

जनसुनवाई का उद्देश्य यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना और सुझावों के आधार पर आगे की कार्यवाही करना है। प्रशासन ने संबंधित पक्षों से जनसुनवाई में भाग लेकर अपने विचार रखने की अपील की है और उनके सुझाव लेगी।

दो चरणों में होगी जनसुनवाई

जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि जनसुनवाई को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए दो अलग-अलग सत्र (शिफ्ट) तय किए गए हैं। पहले चरण में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्षेत्र के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। इसके बाद, दूसरे चरण में दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आम जनता को कमेटी के सामने अपनी बात और सुझाव रखने का मौका मिलेगा।

ये लोग दे सकेंगे अपने सुझाव

इस जनसुनवाई में समाज के हर तबके की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार, क्षेत्र के सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, जाने-माने शिक्षाविद, कानून के जानकार (विधिवेत्ता), सामाजिक संगठनों (NGOs) के कार्यकर्ता, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और एससी, एसटी, अल्पसंख्यक व महिला आयोग के सदस्य भी कमेटी के सामने अपने विचार रख सकेंगे।


ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं राय

प्रशासन ने उन लोगों के लिए भी खास इंतजाम किया है जो किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से जनसुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। अलवर जिला कलेक्टर ने बताया कि कोई भी नागरिक घर बैठे समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://ucc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना कीमती सुझाव या फीडबैक दर्ज करा सकता है।

इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य कानून को लेकर समाज के हर वर्ग की सोच, उनकी शंकाओं और उम्मीदों को समझना है, ताकि राज्य में एक सर्वसमावेशी व्यवस्था लागू की जा सके। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे इस जनसुनवाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

Alwar News: हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बना दिया EV चार्जिंग स्टेशन, मंडराया करंट का खतरा

ये भी पढ़ें
charging station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jul 2026 12:13 pm

Published on:

08 Jul 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Uniform Civil Code: अलवर में UCC पर जनसुनवाई 10 जुलाई को, ऐसे दें अपने सुझाव

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जगन्नाथ रथयात्रा: तिजारा के राजा ने अलवर को दिया था 200 साल पुराना ‘इंद्र विमान’

jagannath rathyatra alwar
अलवर

Alwar: अलवर में झमाझम, गर्मी को धो डाला… अभी एक सप्ताह तक जारी रह सकता है बारिश का दौर

heavy rain
अलवर

Alwar News: परीक्षा रूम में मोबाइल से नकल, CCTV और टीचर के सामने छात्र ने बनाई रील

exam cheating
अलवर

अलवर-भरतपुर रोड पर भीषण हादसा: ट्रैक्टर-टेंपो की टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत

alwar bharatpur road accident
अलवर

Alwar News: अलवर में गोवंश के अवशेष मिलने पर भारी हंगामा, जेल चौराहे पर लगाया जाम

protest
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.