Uniform Civil Code: अलवर में UCC पर जनसुनवाई 10 जुलाई को, ऐसे दें अपने सुझाव

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में 10 जुलाई को अलवर के मिनी सचिवालय सभागार में महत्वपूर्ण जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। सरकार की ओर से गठित विशेष समिति विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों और आमजन से सीधे संवाद कर उनके सुझाव एवं राय प्राप्त करेगी।



जनसुनवाई का उद्देश्य यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना और सुझावों के आधार पर आगे की कार्यवाही करना है। प्रशासन ने संबंधित पक्षों से जनसुनवाई में भाग लेकर अपने विचार रखने की अपील की है और उनके सुझाव लेगी।