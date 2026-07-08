जगन्नाथ रथयात्रा: तिजारा के राजा ने अलवर को दिया था 200 साल पुराना ‘इंद्र विमान’

अलवर की ऐतिहासिक भगवान जगन्नाथ रथयात्रा न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह अपने आप में एक समृद्ध इतिहास को भी समेटे हुए है। इस रथयात्रा की सबसे खास बात है दो मंजिला भव्य रथ, जिसे 'इंद्र विमान' कहा जाता है। लगभग दो शताब्दी पुराने इस रथ का नाता तिजारा और अलवर के राजघराने से जुड़ा हुआ है।



इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि तिजारा के तत्कालीन राजा बलवंत सिंह ने यह कीमती इंद्र विमान अलवर राजघराने को भेंट स्वरूप दिया था। बाद में अलवर राज परिवार ने इस ऐतिहासिक रथ को मंदिर समिति को सौंप दिया। तब से लेकर आज तक हर साल इसी दिव्य रथ पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इस दो मंजिला लकड़ी के रथ को यात्रा के दौरान रंग-बिरंगी रोशनियों और खूबसूरत फूलों से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया जाता है।