Delhi Mumbai Expressway: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण

हाईवे के इस बेहद महत्वपूर्ण निरीक्षण दौरे के दौरान अलवर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला और पुलिस अधीक्षक (SP) सुधीर चौधरी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात रहे। अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री और उपमुख्यमंत्री को स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह दौरा न केवल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सुविधा को परखना था, बल्कि रफ्तार के इस सफर को आम जनता के लिए पूरी तरह सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से भी बेहद अहम माना जा रहा है।