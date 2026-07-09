Alwar News: कनिष्ठ तकनीकी सहायकों व लेखा सहायकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान के अलवर जिले में वीबी-जी-रामजी यानी नरेगा योजना के तहत संविदा पर काम कर रहे कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (JTA) और लेखा सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिला परिषद ने इन्हें नियमित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों से उनके दस्तावेजों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) की फाइनल रिपोर्ट मांगी है।



जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत संविदा सीधी भर्ती-2024 के जरिए चुने गए कनिष्ठ तकनीकी सहायकों और लेखा सहायकों की नौकरी को स्थाई (नियमित) करने की कवायद अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ने इस संबंध में सभी विकास व कार्यक्रम अधिकारियों को एक कड़ा और अंतिम स्मरण पत्र (रिमाइंडर नोटिस) जारी किया है।