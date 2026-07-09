9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: हंस सरोवर डूब क्षेत्र में बन रहा EV चार्जिंग स्टेशन, जल संसाधन विभाग ने नोटिस में किया बड़ा ‘खेल’

अलवर में हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बन रहे 50 बसों के ईवी (EV) चार्जिंग स्टेशन को जल संसाधन विभाग ने निर्माण रोकने के लिए जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस थमाया, उसमें उसके विभाग का नाम तक नहीं लिखा।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 09, 2026

ev charging station

निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशन (फोटो - पत्रिका)

राजस्थान के अलवर में हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बन रहे 50 बसों के ईवी (EV) चार्जिंग स्टेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग ने निर्माण रोकने के लिए जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस थमाया, उसमें उसके विभाग का नाम तक नहीं लिखा, जिससे विभागीय मिलीभगत के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

यह पूरा मामला अलवर के ऐतिहासिक हंस सरोवर की जमीन से जुड़ा हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर सरोवर के डूब क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। मामले में सबसे बड़ा कारनामा जल संसाधन विभाग (वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट) का सामने आया है। विभाग ने इस पूरे प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट देने में न सिर्फ देरी की, बल्कि जब निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो केवल कागजी खानापूर्ति के लिए एक नोटिस जारी कर दिया।


हैरानी की बात यह है कि विभाग ने जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को यह लीगल नोटिस भेजा, उसमें उसके विभाग के नाम का जिक्र तक नहीं किया गया। मामले के जानकारों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जल संसाधन खंड ने केवल अपना पल्ला झाड़ने और खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए यह किया है। नियम के मुताबिक, विभाग को इस अवैध निर्माण के खिलाफ सीधे जिला प्रशासन और यूआईटी (अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट) को पत्र लिखना चाहिए था, क्योंकि जमीन का आवंटन यूआईटी ने ही किया था और उसी ने कार्यदायी संस्था को जमीन हैंडओवर की थी।

NOC के खेल में घिरे अफसर

स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग आजकल शहर में कमर्शियल और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को धड़ल्ले से एनओसी (NOC) बांटने के खेल में लगा हुआ है। विभाग का जो असली काम है, यानी जलस्रोतों और बांधों की रक्षा करना उसे छोड़कर बाकी सारे काम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अलवर के गौरव हंस सरोवर और उसकी कीमती जमीन को यह विभाग भू-माफियाओं और निर्माण एजेंसियों से नहीं बचा पाया, जबकि जिले के सभी छोटे-बड़े बांध इसी विभाग के अधीन आते हैं।

इस पूरे घालमेल और जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर जब जल संसाधन विभाग के एक्सईएन (XEN) से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने हमेशा की तरह फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। अफसरों की यह चुप्पी विभाग की कार्यशैली को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करती है।

अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जाने की तैयारी में पर्यावरण प्रेमी

हंस सरोवर के अस्तित्व पर मंडराते संकट को देखते हुए अब अलवर के पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक बेहद गुस्से में हैं। जब मामला पूरी तरह सार्वजनिक हो गया है, तब भी जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से निर्माण कार्य को रोकने की कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।

प्रशासन के इस सुस्त और उदासीन रवैये को देखते हुए अब पर्यावरणविदों ने इस पूरे मामले को दिल्ली स्थित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर सरोवर के कैचमेंट एरिया में पक्का निर्माण नहीं होने देंगे और दोषी अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे।

Alwar: झमाझम बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी

ये भी पढ़ें
ruparel river

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 02:09 pm

Published on:

09 Jul 2026 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: हंस सरोवर डूब क्षेत्र में बन रहा EV चार्जिंग स्टेशन, जल संसाधन विभाग ने नोटिस में किया बड़ा ‘खेल’

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: कनिष्ठ तकनीकी सहायकों व लेखा सहायकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू

nrega regularization process
अलवर

Alwar News: अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, रैली निकालकर किया विरोध-प्रदर्शन 

alwar anganwadi workers
अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांस से भरा ट्रक पकड़ा, गोरक्षकों के शक पर FSL जांच के लिए भेजे सैंपल

Meat Truck Seized
अलवर

Alwar: यूआइटी ने मोती डूंगरी में 27 साल पहले 56 घरों पर चलाया था बुलडोजर, अब देने होंगे पट्टे

uit alwar
अलवर

Delhi Mumbai Expressway का निरीक्षण, प्रगति व दुर्घटना रोकथाम पर नितिन गडकरी ने की समीक्षा बैठक

nitin gadkari
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.