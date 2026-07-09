Alwar: हंस सरोवर डूब क्षेत्र में बन रहा EV चार्जिंग स्टेशन, जल संसाधन विभाग ने नोटिस में किया बड़ा ‘खेल’

राजस्थान के अलवर में हंस सरोवर के डूब क्षेत्र में बन रहे 50 बसों के ईवी (EV) चार्जिंग स्टेशन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जल संसाधन विभाग ने निर्माण रोकने के लिए जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस थमाया, उसमें उसके विभाग का नाम तक नहीं लिखा, जिससे विभागीय मिलीभगत के गंभीर आरोप लग रहे हैं।



यह पूरा मामला अलवर के ऐतिहासिक हंस सरोवर की जमीन से जुड़ा हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर सरोवर के डूब क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। मामले में सबसे बड़ा कारनामा जल संसाधन विभाग (वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट) का सामने आया है। विभाग ने इस पूरे प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट देने में न सिर्फ देरी की, बल्कि जब निर्माण कार्य शुरू हो गया, तो केवल कागजी खानापूर्ति के लिए एक नोटिस जारी कर दिया।