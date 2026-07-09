Alwar News: अलवर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल, रैली निकालकर किया विरोध-प्रदर्शन 

अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले अलवर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिन पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। बुधवार को भी पूरी तरह काम बंद रखने के बाद, आज गुरुवार को आंदोलनकारी महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया है। तय रणनीति के मुताबिक आज गुरुवार सुबह 9 बजे से ही जिलेभर की कार्यकर्ता शहर के मोती डूंगरी पार्क में जुटना शुरू हुई।



यहां से सभी महिलाओं ने एकजुट होकर अलवर मिनी सचिवालय तक एक आक्रोश रैली निकाली। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन के साथ हुई पिछले दौर की वार्ता पूरी तरह विफल रही, जिसके कारण उन्हें आज गुरुवार को इस बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है।