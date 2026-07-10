Rajasthan News: राजस्थान में बदला MLC और पोस्टमार्टम का नियम, अब ऑनलाइन बनेगी एक जैसी रिपोर्ट

मेडिको-लीगल कार्यों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की एक ड्राफ्ट समिति गठित की थी। समिति ने करीब 11 माह तक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय आदेशों, न्यायालयों की टिप्पणियों, विधिक प्रावधानों और व्यावहारिक अनुभवों का अध्ययन किया। इसके बाद तैयार मैनुअल का न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन विभाग और अन्य संबंधित पक्षों से परीक्षण एवं सत्यापन कराया गया।



सुझावों को शामिल करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। यह मैनुअल राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों और भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।