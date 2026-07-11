राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मदन दिलावर का बड़ा बयान, जानिए क्या कुछ कहा

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 31 जुलाई तक चुनाव कराने की समय सीमा में अब सिर्फ 15 दिन बाकी है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने राजस्थान सरकार को साफ बता दिया है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव कराने के लिए कम से कम 90 दिन चाहिए। पहले राजस्थान हाईकोर्ट के 15 अप्रेल तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। जिसकी पालन नहीं हो पाई थी। अब दूसरी बार भी कोर्ट की तय समय सीमा पर संकट खड़ा होता दिख रहा है।