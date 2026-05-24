बालाजी के दर्शन कर लौटते वक्त एक्सप्रेसवे पर हादसा,  मासूम की मौत

रफ्तार के सफर में एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस दिल दहला देने वाले हादसे में तीन महीने के एक मासूम बच्चे 'दिव्यम' की मौत हो गई। वहीं, हादसे में बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।



जानकारी के अनुसार यह पीड़ित परिवार दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला है। मृतक बच्चे के माता-पिता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) हैं। पूरा परिवार शनिवार को बच्चे के तीन महीने पूरे होने की खुशी मनाकर रविवार सुबह ही बाबा के दर्शन करने निकला था, लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतनी बड़ी त्रासदी लेकर आएगा।