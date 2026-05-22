जनगणना ड्यूटी का टेंशन छूमंतर! बहरोड़ की लेडी टीचर्स की मजेदार ‘रील्स’ सोशल मीडिया पर वायरल

तेज धूप में एक घर से दूसरे घर में जाती नजर आ रही है। इस वीडियो को रोचक बनाने के लिए शिक्षिका ने बैकग्राउंड में बॉलीवुड सॉन्ग "धूप हो या छांव सजन, मैं तो आऊंगी तुमसे मिलने आग पे भी चल के जाऊंगी…" लगा दिया। कड़ी धूप, ढका हुआ चेहरा और यह सटीक गाना इन तीनों का तालमेल इतना जबरदस्त है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। लोग वीडियो पर कमेंट कर शिक्षिका के सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में शिक्षिकाएं कभी खेतों के रास्तों से गुजरती दिखाई देती है तो कभी ग्रामीणों से जानकारी लेते हुए नजर आती है। इन रिल्स में जनगणना ड्यूटी की चुनौतियों के साथ-साथ हल्के मनोरंजन का भी मिश्रण देखने को मिल रहा है।