PAK से राजस्थान आए बुजुर्ग दंपती को मृत बताकर 16 बीघा जमीन पर कब्जा, 90 की उम्र में धक्के खाने को विवश

जनसुनवाई में शहर के वार्ड नंबर 11 दिल्ली दरवाजे के बाहर व राजगढ़ के वार्ड नंबर 1 के ख्वास जी का बाग में सुचारू पेयजल आपूर्ति कराने की मांग की गई। विश्वकर्मा कॉलोनी में अमृत योजना के तहत जलापूर्ति कराने की मांग रखी गई। बायोडायवर्सिटी पार्क के पास सडक की मरम्मत कराने, वार्ड नंबर 10 मीणापाडी क्षेत्र में रोड लाइट पोल लगवाने, मालवीय नगर कॉम्पलेक्स व गांधी नगर स्कीम नंबर 8 में अवरुद्ध नाली की साफ-सफाई कराने, मेव बोर्डिंग के पास रोड नंबर 2 पर सडक निर्माण, कचरा पॉइंट हटाने, संजय नगर में यूआइटी से पट्टा दिलाने समेत कई शिकायतें पहुंची। इस मौके पर एडीएम प्रथम योगेश डागुर, एडीएम शहर अंबा लाल मीणा आदि मौजूद रहे।