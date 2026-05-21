21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की होड़: आर्ट्स और साइंस में सीटों से ज्यादा मारामारी, कॉमर्स कॉलेज में आधी सीटें खाली

अलवर के सरकारी कॉलेजों में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आवेदन की आखिरी तारीख 22 मई है, यानी छात्रों के पास अब सिर्फ आज और कल का मौका है। इस बार आर्ट्स और साइंस में दाखिले के लिए भारी मारामारी है, वहीं कॉमर्स कॉलेज में आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

May 21, 2026

education news

representative picture (AI)

अलवर जिले के सरकारी कॉलेजों में ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 22 मई तय की गई है। ऐसे में जो छात्र सरकारी कॉलेज से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अब बेहद कम समय बचा है। इसके तुरंत बाद कॉलेजों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (दस्तावेज सत्यापन) और मेरिट लिस्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा।

आर्ट्स कॉलेज और जीडी कॉलेज में रिकॉर्ड आवेदन

इस साल अलवर शहर के आर्ट्स (कला) कॉलेज में दाखिला लेने के लिए छात्रों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आर्ट्स कॉलेज में कुल 2300 सीटें हैं, लेकिन इसके मुकाबले अब तक 2325 से ज्यादा छात्र फॉर्म भर चुके हैं। सीटों से ज्यादा आवेदन आने की वजह से इस बार कट-ऑफ लिस्ट ऊंची रहने वाली है और छात्रों के बीच मुकाबला कड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ, लड़कियों के पसंदीदा जीडी कॉलेज (GD College) की स्थिति भी ऐसी ही है, जहाँ अब तक 2805 आवेदन आ चुके हैं। उम्मीद है कि आखिरी दिन तक यह संख्या और ज्यादा बढ़ेगी।

राजर्षि कॉलेज में साइंस का जलवा, कॉमर्स पड़ी फीकी

शहर के मशहूर राजर्षि महाविद्यालय में साइंस संकाय (B.Sc) के लिए भी छात्रों ने बढ़-चढ़कर फॉर्म भरे हैं। यहाँ बीएससी मैथ्स और बायो की कुल 1232 सीटें हैं। इनके मुकाबले अब तक मैथ्स में 904 और बायो में 814 आवेदन आ चुके हैं। कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि अंतिम तारीख तक सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा।

इसके ठीक उलट, कॉमर्स कॉलेज की हालत इस बार भी पतली नजर आ रही है। युवाओं में कॉमर्स को लेकर रुझान लगातार कम हो रहा है। कॉमर्स कॉलेज में कुल 800 सीटें हैं, लेकिन अंतिम दौर तक यहाँ सिर्फ 363 आवेदन ही आए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं। ऐसे में यहाँ आवेदन करने वाले लगभग सभी छात्रों का एडमिशन पक्का माना जा रहा है, और इस साल भी कई सीटें खाली रहना तय है।

22 मई को आवेदन की प्रक्रिया बंद होने के बाद कॉलेज प्रशासन छात्रों के दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद पहली चयन सूची (Merit List) जारी की जाएगी। जिन छात्रों का नाम लिस्ट में आएगा, उन्हें फीस जमा करानी होगी और फाइनल लिस्ट के बाद कॉलेजों में नया सत्र और रेगुलर क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी।

ये भी पढ़ें

मत्स्य यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद फिर शुरू होगी PHD, कुलपति ने बनाई कमेटी 
अलवर
matsy university alwar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 12:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की होड़: आर्ट्स और साइंस में सीटों से ज्यादा मारामारी, कॉमर्स कॉलेज में आधी सीटें खाली

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां-बाप के विवाद के बीच गई मासूम की जान, भिवाड़ी की घटना से हर कोई हैरान 

bhiwadi acid case
अलवर

अलवर में दर्दनाक हादसा: पुराना राजगढ़ में बोरिंग मशीन की चपेट में आने से हेल्पर की मौत

boring machine accident
अलवर

राजस्थान यह हाईवे नहीं बनेगा फोरलेन, 40 मिनट दूरी कम होने का इंतजार कर रहे 2 जिलों के लोगों को लगा बड़ा झटका

Alwar Behror Highway
अलवर

अलवर में खेल-खेल में कार के अंदर लॉक हुईं दो मासूम बहनें, दम घुटने से दर्दनाक मौत

alwar khudanpuri news
अलवर

Rajasthan : बाजार में खाद्य तेलों में अचानक आई तेजी, सरसों के भाव में आया जबरदस्त उछाल, जानें भाव

khairthal Mandi mustard price
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.