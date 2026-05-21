अलवर के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की होड़: आर्ट्स और साइंस में सीटों से ज्यादा मारामारी, कॉमर्स कॉलेज में आधी सीटें खाली

शहर के मशहूर राजर्षि महाविद्यालय में साइंस संकाय (B.Sc) के लिए भी छात्रों ने बढ़-चढ़कर फॉर्म भरे हैं। यहाँ बीएससी मैथ्स और बायो की कुल 1232 सीटें हैं। इनके मुकाबले अब तक मैथ्स में 904 और बायो में 814 आवेदन आ चुके हैं। कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि अंतिम तारीख तक सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा।



इसके ठीक उलट, कॉमर्स कॉलेज की हालत इस बार भी पतली नजर आ रही है। युवाओं में कॉमर्स को लेकर रुझान लगातार कम हो रहा है। कॉमर्स कॉलेज में कुल 800 सीटें हैं, लेकिन अंतिम दौर तक यहाँ सिर्फ 363 आवेदन ही आए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं। ऐसे में यहाँ आवेदन करने वाले लगभग सभी छात्रों का एडमिशन पक्का माना जा रहा है, और इस साल भी कई सीटें खाली रहना तय है।



22 मई को आवेदन की प्रक्रिया बंद होने के बाद कॉलेज प्रशासन छात्रों के दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद पहली चयन सूची (Merit List) जारी की जाएगी। जिन छात्रों का नाम लिस्ट में आएगा, उन्हें फीस जमा करानी होगी और फाइनल लिस्ट के बाद कॉलेजों में नया सत्र और रेगुलर क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी।