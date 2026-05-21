अलवर में दर्दनाक हादसा: पुराना राजगढ़ में बोरिंग मशीन की चपेट में आने से हेल्पर की मौत

अलवर के राजगढ़ में बोरिंग मशीन की चपेट में आने से एक व्यकित की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पूरी घटना राजगढ़ इलाके के पुराना राजगढ़ स्थित सेढ़ मोहल्ला की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, हीरालाल मीणा नाम के एक व्यक्ति के खेत में पानी का बोर करने के लिए बोरिंग मशीन वाली गाड़ी गई हुई थी।



रात के करीब 12:30 बजे जब बोरिंग का काम चल रहा था, तभी अचानक यह हादसा हो गया। मृतक के भतीजे सुदम नायक, जो खुद उड़ीसा के जामुंदा केंदूझर का रहने वाला है, ने राजगढ़ थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सुदम ने बताया कि उसका 40 वर्षीय चाचा चतुर्भुज नायक (पुत्र महाश्वेर नायक) बोरिंग की गाड़ी पर हेल्परी (मददगार) का काम करता था।



घटना के वक्त चतुर्भुज अपनी साइड में खेत की डोल (मेड़) पर शांति से खड़ा था। इसी दौरान गाड़ी के चालक अयूब खान (पुत्र घासी खां पठान) ने लापरवाही और तेज गति से गाड़ी चलाते हुए चतुर्भुज को जोरदार टक्कर मार दी।