मत्स्य यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद फिर शुरू होगी PHD, कुलपति ने बनाई कमेटी 

विश्वविद्यालय प्रशासन के इस बड़े फैसले से उन सैकड़ों छात्र-छात्राओं में खुशी और उम्मीद की नई किरण जगी है, जो लंबे समय से यहीं रहकर रिसर्च करना चाहते थे। आपको बता दें कि इससे पहले यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन मांगे थे। उस समय करीब 1000 विद्यार्थियों ने बड़े चाव से फॉर्म भरे थे और हर छात्र से फीस के रूप में लगभग 2000 रुपये लिए गए थे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही के चलते कई साल बीत जाने के बाद भी एंट्रेन्स एग्जाम (प्रवेश परीक्षा) नहीं कराई जा सकी। अब नई प्रशासनिक टीम के आने से इस अटकी हुई प्रक्रिया के जल्द पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है।