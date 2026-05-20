500 किमी पीछा कर ‘दानव’ दबोचा: हत्या और गैंगवार का इनामी बदमाश जयपुर से गिरफ्तार

सीआईडी क्राइम ब्रांच के एडीजी बिपिन कुमार पाण्डेय ने इस बड़ी कामयाबी की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अभयराज उर्फ दानव अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए एक जानलेवा हमले और एससी-एसटी एक्ट के मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। उसकी लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक (SP) ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ था।



यह पूरा मामला 30 अगस्त 2023 की रात का है। पीड़ित हरनेक सिंह उर्फ पप्पी और उसका चचेरा भाई प्रदीप सिंह उर्फ मांगली बाइक पर सवार होकर अलवर के नंगली सर्किल से त्रिपोलिया मंदिर की तरफ जा रहे थे। तभी पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपी अभयराज और उसके साथी अप्पू राजा ने अपनी बाइक से उन्हें टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए प्रदीप सिंह भागकर पास की पुरुषार्थी धर्मशाला की तरफ भागा, लेकिन वहां पहले से ही हथियारों से लैस बदमाशों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया।