सरिस्का में रोमांच: बफर जोन में एक साथ दिखे 5 टाइगर, वन विभाग ने जारी किया ‘हाई अलर्ट’

एक साथ इतने टाइगर दिखने से सरिस्का प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि इन वन क्षेत्रों में पैदल घूमना, सुबह-शाम सैर करना या ट्रेकिंग करना पूरी तरह जानलेवा साबित हो सकता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, जब बाघिन अपने छोटे बच्चों (शावकों) के साथ होती है, तो वह उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील और अत्यधिक हिंसक हो जाती है। ऐसे में इंसानों की थोड़ी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे या मानव-वन्यजीव संघर्ष को न्योता दे सकती है।



प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहरवासियों, ट्रैकर्स और पैदल घूमने वाले लोगों से सख्त अपील की है। वन विभाग ने कहा है कि कोई भी नागरिक जंगल की सीमा में अवैध रूप से प्रवेश न करे। साथ ही, राज्य सरकार और वन विभाग की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें।